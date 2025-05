Blitz neofascista nei luoghi di preghiera islamici a Roma Gualtieri | “Vergognoso gesto vile e razzista”

Un attacco allarmante ha colpito i luoghi di preghiera islamici a Roma, con militanti neofascisti di Azione Frontale che hanno affisso volantini provocatori. Il sindaco Gualtieri ha condannato fermamente il gesto, definendolo "vergognoso, vile e razzista", e ha ribadito che tali atti non rappresentano i valori di inclusione e tolleranza della capitale italiana.

Volantini con la scritta 'Rispettate la croce. Tornatevene a casa vostra' sono stati attaccati dai militanti neofascisti di Azione Frontale nei luoghi di preghiera islamici di Roma. Per il sindaco Gualtieri si tratta "di un gesto vile e razzista, che nulla ha a che fare con i valori di Roma, città dell’accoglienza, del dialogo e del rispetto reciproco tra i cittadini e tra le religioni. A. 🔗Leggi su Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Blitz neofascista nei luoghi di preghiera islamici a Roma, Gualtieri: “Vergognoso, gesto vile e razzista”

Da fanpage.it: Volantini con la scritta 'Rispettate la croce. Tornatevene a casa vostra' sono stati attaccati dai militanti neofascisti di Azione Frontale nei luoghi ...

Blitz neofascista nelle moschee di Roma: «Rispettate la croce o tornate a casa vostra»

Riporta editorialedomani.it: La sigla di estrema destra “Azione Frontale” nella notte ha affisso volantini nei centri islamici di Tor Pignattara, Centocelle, Torre Angela, Torre Maura. «Con la nostra azione vogliamo invitare ques ...

Manifesti fascisti sui centri islamici: "Fuori i nemici dalla nostra terra"

Da romatoday.it: Il blitz nei luoghi di preghiera della periferia est rivendicato dai militanti di Azione Frontale: "Rispettata la croce o tornate a casa vostra" ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Violenza contro le donne: il 70% delle ragazze dichiara di aver subito molestie e apprezzamenti sessuali in luoghi pubblici e il 64% si ? sentita a disagio per avances da un adulto

Ancora troppo poche le ragazze che denunciano episodi di molestie: il 29% fa finta di niente per paura della reazione e il 21% per vergogna.