Blitz delle Iene Bagni e la Vis Pesaro nel mirino | 50mila euro per giocare in un club di C

Il programma "Le Iene" lancia una scottante inchiesta sul mondo del calcio, rivelando un inquietante sistema che permette di accedere a club di Serie C con il pagamento di 50mila euro. Al centro del mirino, l'ex calciatore Salvatore Bagni, coinvolto in un'inchiesta che scuote le fondamenta del calcio italiano. Scopriamo la verità dietro questa pratica controversa.

Pesaro, 14 maggio 2025 – Giocare in un club di Serie C, magari nella Primavera, senza aver il talento per farlo? Basta pagare. Le Iene lo hanno dimostrato con un’inchiesta sul campo, al centro della quale è finito Salvatore Bagni, correggese (vive a Cesenatico) grande protagonista del calcio italiano degli anni Ottanta con Perugia, Inter, Napoli (anche quello di Maradona), Carpi e della Nazionale. Ora Bagni gestisce l’agenzia ‘Be GR8 Sport’, di cui è amministratore il figlio Gian Luca. Un cacciatore di talenti, insomma, ed è in questa veste che è stato contattato dall’inviato delle Iene Luca Sgarbi, il quale si è finto fratello di un giovane calciatore non molto talentuoso e per questo bisognoso di una spintarella per avere una possibilità nel calcio che conta. Il servizio con la ricostruzione di quanto accaduto è andato in onda ieri sera su Italia 1. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Blitz delle Iene, Bagni e la Vis Pesaro nel mirino: “50mila euro per giocare in un club di C”

Blitz delle Iene, Bagni e la Vis Pesaro nel mirino: “50mila euro per giocare in C”

Scrive ilrestodelcarlino.it: L’ex calciatore di serie A, gloria di Inter, Napoli e della Nazionale, ora fa scouting e gestisce un’agenzia di cui è amministratore il figlio. Coinvolta la Vis Pesaro ...

Le Iene, Salvatore Bagni e lo scouting a pagamento: «Vuoi giocare in Serie C? Non meno di 30mila euro». E viene tirata in mezzo la Vis Pesaro

Riporta corriereadriatico.it: Le Iene tornano a occuparsi del mondo del calcio e stavolta lanciano dure accuse contro Salvatore Bagni, ex calciatore - campione d'Italia con il Napoli - oggi attivo nel mondo dello ...

Salvatore Bagni e l'inchiesta delle Iene: "Vuoi giocare in C? Paga 30.000 euro e ti trovo squadra"

Scrive gazzetta.it: Nella trasmissione di Italia 1, un inviato si è finto calciatore, interagendo con l'ex centrocampista di Inter e Napoli: "Ho un'agenzia, se il giocatore lo scelgo io ci investo, altrimenti è lui che d ...

