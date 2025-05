blitz dei carabinieri in casa di andrea sempio dei genitori e di due amici si cerca anche l arma del delitto

Blitz dei carabinieri a Voghera e Garlasco, perquisizioni in corso presso l'abitazione di Andrea Sempio, 37 anni, e dei suoi genitori, nell'ambito delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. Si cerca anche l'arma del delitto, mentre cresce l'interesse intorno al caso per il quale Alberto Stasi è stato condannato a 16 anni.

Le nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, per il cui omicidio è stato condannato in via definitiva a 16 anni l'allora fidanzato Alberto Stasi, ripartono con le perquisizioni a casa del nuovo indagato Andrea Sempio, 37 anni, a Voghera e quella dei suoi genitori che vivono a Garlasco, dove la vittima fu uccisa quasi 18 anni fa. Le perquisizioni dei carabinieri di Milano, su delega della procura di Pavia, sono state estese alle abitazioni dei due amici di Sempio, Roberto Freddi e Mattia Capra, entrambi amici anche del fratello della vittima. I due frequentavano l'abitazione di via Pascoli e i loro nomi già compaiono in una relazione tecnica dei carabinieri dell'8 febbraio 2024. Chi sono i due amici perquisiti. Nel documento si spiega come viene procurato il Dna di Andrea Sempio e come si siano spinti a frugare nella spazzatura di casa Poggi per acquisire i campioni da comparare con il materiale trovato sulle unghie di Chiara Poggi.