Blitz dei carabinieri a casa di Sempio | cosa sequestrano

I carabinieri di Milano, su mandato della Procura di Pavia, hanno eseguito un blitz nell'abitazione di Andrea Sempio. La notizia, diffusa attraverso i social del Tg1 e nell'edizione delle 7 del telegiornale, ha rivelato il sequestro di telefoni e computer presenti in casa, segnalando un'importante operazione investigativa in corso.

I carabinieri di Milano, su mandato della Procura di Pavia stanno svolgendo una perquisizione a casa di Andrea Sempio. La notizia è stata lanciata dai social del Tg1 e nell'edizione delle 7 del telegiornale. Durante la perquisizione in casa di Sempio sono stati sequestrati telefoni e pc presenti in casa. I carabinieri di Milano si sono recati anche nell'abitazione dei genitori del ragazzo. Come anticipato dal Tg1, le perquisizioni dei carabinieri, oltre alle abitazioni di Andrea Sempio e dei suoi genitori, hanno riguardato anche quelle di due amici del ragazzo.