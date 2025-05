’Blitz’ con lo spray al peperoncino Indagini in corso

Un nuovo inquietante fenomeno vandalico sta emergendo a Umbertide: l'uso di spray al peperoncino. Dopo l'incidente al Campus Leonardo da Vinci, la pagina Facebook “Segnaliamoli a Umbertide” riporta un altro episodio simile. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili di queste azioni sconsiderate che minacciano la sicurezza della comunità.

La “spruzzata“ di spray urticante a Umbertide è diventata l’ultima frontiera dell’atto vandalico. Almeno a leggere i social, perché secondo la pagina Facebook “Segnaliamoli a Umbertide“ un altro episodio si aggiungerebbe a quello di lunedì scorso avvenuto al Campus Leonardo da Vinci. Teatro questa volta un centro commerciale locale: "Sabato pomeriggio (la scorsa settimana, ndr) mentre mi trovavo a fare spesa hanno fatto lo stesso. Chi era presente è stato male come me. Io per poco affogo, non riuscivo a respirare", racconta un utente. Sono stati diversi, nei giorni scorsi a riferire il fatto, dietro il quale pare ci sia un gruppo di ragazzini, piccoli balordi come quelli che hanno usato lo spray urticante - probabilmente al peperoncino - tra i corridoi del Campus. Qui le indagini interne vanno avanti, mentre il preside Fabrizio Bisciaio ha adottato alcuni provvedimenti disciplinari collettivi, tra cui l’obbligo di ricreazione in classe e la sospensione della attività sportive e ludiche previste per la fine dell’anno scolastico. 🔗Leggi su Lanazione.it