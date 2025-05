Blitz comitato promotore referendum cittadinanza proietta logo su Palazzo Chigi

Questa sera, il comitato promotore del referendum sulla cittadinanza ha dato vita a un flash mob in piazza Colonna, proiettando il simbolo del referendum sulla facciata di Palazzo Chigi. L'iniziativa mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e a rompere il silenzio sul voto che si svolgerà l'8 e 9 giugno.

(Agenzia Vista) Roma, 14 maggio 2025 Il simbolo del referendum cittadinanza è stato proiettato sulla facciata di Palazzo Chigi questa sera durante un flash mob del comitato promotore del referendum cittadinanza in piazza Colonna per rompere il muro del silenzio sul voto dell'8 e 9 giugno. Presenti i presidenti del comitato promotore Riccardo Magi e Deepika Salhan, la coordinatrice della campagna Antonella Soldo, la tesoriera di +Europa Carla Taibi e Antonio Liguori di ActionAid. “Visto che Giorgia Meloni anche oggi al premier time ha rifiutato di dire qualcosa sull'appuntamento referendario e che continua l'oscuramento mediatico sul voto dell'8-9 giugno - ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi e presidente del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza - siamo riusciti a far dire a Palazzo Chigi qualcosa sul referendum, a garantire un po' di informazione, quello che la presidente del Consiglio e tutto il governo, smentendo se stessi, non ha ancora voluto fare. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Blitz comitato promotore referendum cittadinanza, proietta logo su Palazzo Chigi

