Blindato al voto il decreto sicurezza Sulla custodia cautelare vince Nordio l’emendamento Costa diventa un odg

Il decreto sicurezza ha superato il voto con una versione blindata, grazie al guardasigilli Nordio, che rivendica il merito di aver inasprito le regole sulla custodia cautelare. L'emendamento Costa è diventato un ordine del giorno, mentre si mantiene alta l'urgenza di convertire il decreto, limitando l'arresto in alcuni casi per evitare abusi giuridici.

Vincono l’urgenza di convertire il decreto Sicurezza in versione super blindata e il Guardasigilli Nordio che vuole per se stesso “vanto e merito” di aver ristretto le regole della custodia cautelare. Così l’emendamento Costa al dl Sicurezza, che blocca l’arresto per il rischio che lo stesso reato venga ripetuto, viene sì riammesso, ma politicamente è già “morto”. Un vertice di maggioranza l’ha derubricato a semplice ordine del giorno. Una sorta di “suggerimento politico” al ministro della Giustizia che in tempi rapidi, con il suo fido viceministro, l’avvocato barese Francesco Paolo Sisto, porterà a Palazzo Chigi quella che già chiama “la mia storica riforma della custodia cautelare”. Il Fatto quotidiano ha prima scoperto e poi fornito i dettagli dell’operazione Costa. Togliere alle regole della custodia cautelare un pezzo forte, via il rischio di ricadere nello stesso delitto, mentre restano il pericolo di fuga e l’inquinamento delle prove. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Blindato al voto il decreto sicurezza. Sulla custodia cautelare vince Nordio, l’emendamento Costa diventa un odg

Su questo argomento da altre fonti

Decreto Sicurezza: nuovi reati e aggravanti in vigore dal 12 aprile

Secondo edotto.com: Il Decreto legge Sicurezza introduce nuovi reati e aggravanti in ambito penale. Critiche dagli avvocati penalisti dell'UCPI, che annunciano l’astensione dalle udienze il 5, 6 e 7 maggio 2025.

Dl Sicurezza, FI: “Niente carcere agli incensurati”. Scontro con FdI

Segnala ilfattoquotidiano.it: Per Fratelli d’Italia il decreto Sicurezza è “blindato”. Cioè, dopo mesi di pantano al Senato e dopo la decisione di trasformarlo in decreto legge eliminando i rilievi del presidente della ...

Zaccaria: “Decreto sicurezza incostituzionale e repressivo, appello dei giuristi per il no”

Come scrive repubblica.it: ROMA – «Non possiamo tacere». Di nuovo in campo i costituzionalisti. Stavolta contro il decreto Sicurezza, con 260 firme che pesano. Contro un altro «degli attacchi» della destra «volti a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Approvato il decreto sicurezza: bodycam e tutele legali per le forze dell’ordine, scontri durante il sit-in a Roma

Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto sicurezza che introduce nuove misure a sostegno delle forze dell’ordine.