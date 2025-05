Bleech in the park Samuel dei Subsonica alla Corte Faggiola per l’anteprima del Bleech Festival

"Bleech In The Park" si prepara a conquistare la Corte Faggiola il 7 giugno, con Samuel dei Subsonica che animerà l'anteprima del Bleech Festival. Un evento imperdibile che unisce vino naturale e musica elettronica, in collaborazione con Vinin Fest, per una giornata di fermento culturale all'insegna del divertimento e della scoperta.

Sabato 7 giugno alla Corte Faggiola una giornata tra vino naturale e musica elettronica, in collaborazione con Vinin Fest. Tra poche settimane, la suggestiva Corte Faggiola ospiterà una giornata di grande fermento culturale con "Bleech In The Park", l'anteprima ufficiale della 9a edizione di.

