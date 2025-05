Bix e il finale di Andor – Stagione 2 | Tony Gilroy spiega le scelte del personaggio

Bix Carraway gioca un ruolo cruciale nel finale della seconda stagione di Andor. In questo articolo, esploreremo le scelte narrative che l'hanno coinvolta, grazie alle spiegazioni fornite dal creatore della serie, Tony Gilroy. Attenzione: l'articolo contiene spoiler sugli episodi 10-12 di Andor – Stagione 2.

Bix e il finale di Andor – Stagione 2: Tony Gilroy spiega le scelte del personaggio Attenzione! Questo articolo contiene spoiler su Andor – Stagione 2, episodi 10-12. Andor – Stagione 2 si è ufficialmente conclusa con il suo ultimo arco narrativo di tre episodi, e lo showrunner, Tony Gilroy, ha parlato in esclusiva con ScreenRant per spiegare la scioccante rivelazione su Bix Caleen. La seconda stagione è stata un’integrazione molto valida ai film e alle serie TV di Star Wars, ed è proprio in questa stagione che Andor ha consolidato il suo posto come una delle migliori serie TV di Star Wars, se non la migliore in assoluto. Questa stagione ha mostrato le realtà più crude e brutali dell’oppressione e della lotta al fascismo, e lo ha fatto in un modo innovativo ma che allo stesso tempo ricorda Star Wars. 🔗Leggi su Cinefilos.it

Il 23 aprile 2025 è una data da segnare in calendario per tutti gli amanti di Star Wars. Dopo il successo della prima stagione, arrivano in Italia su Disney+ le nuove puntate di Andor, la serie tv che segue le vicende dell’eroe dell'Alleanza Ribelle Cassian Andor.