Biografilm premio a Maurizio Nichetti Per lui un doc firmato da Stefano Oddi

Il Biografilm Festival premia Maurizio Nichetti con un documentario firmato da Stefano Oddi. In un anno difficile per il cinema italiano, segnato da riduzioni di fondi pubblici e scelte governative controverse, molti autori hanno continuato a produrre opere significative, offrendoci sguardi preziosi sulla realtà e sull'arte cinematografica.

"Nell’ultimo anno, a causa delle note problematiche legate ai fondi pubblici e a scelte governative opinabili, il cinema italiano ha vissuto un periodo drammatico per quanto riguarda la produzione. Nonostante questo, tantissimi autori sono riusciti a consegnarci i loro lavori, da cui abbiamo potuto scegliere più di una ventina di ottimi titoli per l’edizione di quest’anno". Si avvicina la data della nuova edizione del Biografilm, che sarà dal 6 al 16 giugno in città, e Massimo Benvegnù, alla direzione artistica con Chiara Liberti, fa una considerazione che riguarda tutta la scena cinematografica italiana, in cui ancora risuonano le parole pronunciate da Pupi Avati la sera della celebrazione dei David di Donatello. Ma Biografilm va avanti, raggiunge la 21 edizione, e inizia a calare un po’ di assi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biografilm, premio a Maurizio Nichetti. Per lui un doc firmato da Stefano Oddi

