Bimbo di 8 mesi della compagna ucciso dopo serata di cocaina Antonio Rasero chiede permesso premio

Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato per l'omicidio del bimbo di otto mesi Alessandro, chiede un permesso premio di otto ore. La procura generale si oppone, ritenendo inadeguato il suo percorso detentivo dopo dieci anni di pena su un totale di ventisei. La richiesta mette in luce le tensioni tra diritto e giustizia.

Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato per avere ucciso nel marzo 2010 a Genova il piccolo Alessandro di otto mesi, figlio dell'allora compagna, ha chiesto un permesso premio di 8 ore. La procura generale ha dato parere contrario sostenendo che 10 anni sui 26 da scontare siano ancora pochi. 🔗Leggi su Fanpage.it

