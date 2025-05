Bimbi di campagna più grassi sedentari e schermo-dipendenti | lo studio

Un recente studio finlandese, presentato al Congresso europeo sull'obesità, ha rivelato un sorprendente dato: i bambini che vivono in campagna tendono ad essere più grassi e sedentari rispetto ai loro coetanei urbani. Questa ricerca sfida l'idea che la vita rurale favorisca uno sviluppo sano e attivo per i più piccoli.

Milano, 14 mag. (Adnkronos Salute) - Andare a vivere in campagna per crescere bimbi più sani e attivi? Errore: sono proprio i bambini campagnoli a essere più spesso grassi e sedentari. A svelarlo è uno studio finlandese, presentato al Congresso europeo sull'obesità che si chiude oggi, martedì 14 mag 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bimbi di campagna più grassi, sedentari e schermo-dipendenti: lo studio

Potrebbe interessarti su Zazoom

Call of Duty Black Ops: Cold War la campagna

Approfondimento sulla campagna di? Call of Duty: Black Ops Cold War Con l?aiuto del direttore creativo senior di Raven, Dan Vondrak, abbiamo analizzato tre missioni della campagna: In trappola, Fracture Jaw ed Estremi rimedi.