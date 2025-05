Bimbi di campagna più grassi sedentari e schermo-dipendenti | lo studio

Un recente studio finlandese, presentato al Congresso europeo sull'obesità, rivela un dato sorprendente: i bambini che vivono in campagna tendono ad essere più grassi e sedentari rispetto ai loro coetanei delle città. Questo contraddice l'idea che la vita rurale promuova uno stile di vita attivo e sano, aprendo a nuove riflessioni sulle dinamiche sociali e ambientali.

(Adnkronos) – Andare a vivere in campagna per crescere bimbi più sani e attivi? Errore: sono proprio i bambini campagnoli a essere più spesso grassi e sedentari. A svelarlo è uno studio finlandese, presentato al Congresso europeo sull'obesità che si chiude oggi, martedì 14 maggio, a Malaga. L'indagine evidenzia che i bimbi di 3-4 anni .

