Bimba di 3 anni cade dalla finestra di casa salva

Un dramma sfiorato a Maddaloni, nel Casertano: una bimba di tre anni è caduta dalla finestra del primo piano della sua abitazione. Fortunatamente, la piccola è stata salvata. Al momento dell'incidente, in casa non c'erano i genitori, ma altri familiari la stavano accudendo. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell'accaduto.

Dramma sfiorato a Maddaloni, nel Casertano, dove una bimba di tre anni, per cause in corso di accertamento, è caduta della finestra della propria abitazione, al primo piano di uno stabile di via Fabio Massimo. In casa non c'erano i genitori ma i familiari cui la piccola era stata affidata. La bimba è stata portata d'urgenza all'ospedale civile di Caserta per poi essere trasferita all 'ospedale Santobono di Napoli. Non sarebbe comunque in pericolo di vita avendo riportato una frattura ad una gamba e alcune contusioni. Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato.

