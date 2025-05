Bilancio consuntivo promosso È polemica sulle esenzioni Tari

Il bilancio consuntivo approvato dal consiglio comunale di Sesto suscita polemiche riguardo alle esenzioni TARI, con oltre 2,5 milioni di euro stanziati. La variazione, incentrata principalmente sull’annualità 2025, è stata discussa nell'ultima seduta insieme al via libera al rendiconto di gestione 2024. Analizziamo le implicazioni di queste decisioni.

Oltre 2,5 milioni di euro. Questo l’ordine delle risorse stanziate dal consiglio comunale di Sesto con la variazione di bilancio, relativa quasi esclusivamente all’annualità 2025, approvata nell’ultima seduta che ha visto anche il via libera al rendiconto di gestione 2024, il ‘conto consuntivo’. Per quanto riguarda la parte corrente il Comune di Sesto Fiorentino potrà garantire anche quest’anno 450mila euro per il contributo affitti, attestandosi allo stesso livello del 2023 e del 2024. Come nei due anni precedenti, fra l’altro, non sono previsti trasferimenti di fondi da parte del Governo. Tra gli stanziamenti previsti 256mila euro saranno impiegati per gli interventi di somma urgenza in seguito all’alluvione dello scorso marzo, circa 120mila euro per segnaletica e manutenzione stradale, altri 60mila euro circa saranno disponibili per le attività culturali e per il settore educativo e 30. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bilancio consuntivo promosso. È polemica sulle esenzioni Tari

Cosa riportano altre fonti

Bilancio consuntivo promosso. È polemica sulle esenzioni Tari

Da lanazione.it: Oltre 2,5 milioni di euro. Questo l’ordine delle risorse stanziate dal consiglio comunale di Sesto con la variazione di bilancio, relativa quasi esclusivamente all’annualità 2025, approvata nell’ultim ...

A Pontenure il bilancio consuntivo viene bocciato, Amministrazione in bilico

Scrive ilpiacenza.it: A neanche un anno dalle Elezioni rapporti tesi nella maggioranza, dietro l’angolo la fine anticipata del mandato. In quattro non fanno passare il bilancio: «Decisioni prese da pochi». Il sindaco Carin ...

Bilancio di condominio: cos'è il rendiconto consuntivo e come stilarlo

Da filodiritto.com: La corretta gestione contabile rappresenta uno degli aspetti più delicati dell'amministrazione condominiale, con il bilancio consuntivo che costituisce il documento principale per garantire ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

5000 servizi con ambulanza ed altrettanti sociali: questo il bilancio della Misericordia di Pontremoli

?5000 servizi? con ambulanza compresi quelli effettuati per il 118 a questi vanno aggiunti quelli sociali che si aggirano su?alcune migliaia,?da tenere conto che da marzo fino a maggio in pratica siamo stati quasi fermi per colpa del covid.