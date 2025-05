Bilancio Ausl Uil suona l’allarme | Difficoltà scaricate sui lavoratori

Il bilancio dell’Ausl di Reggio Emilia solleva preoccupazioni significative, con un disavanzo vicino ai 24 milioni di euro. Nicola Maria Russo, segretario Uil Fpl Modena-Reggio Emilia, avverte sulle gravi difficoltà che ricadranno sui lavoratori. È necessaria una riflessione seria per affrontare questa situazione critica e garantire la sostenibilità del sistema sanitario locale.

Sul bilancio presentato dall’Ausl di Reggio urge "una seria riflessione" secondo Nicola Maria Russo, segretario generale territoriale Uil Fpl Modena-Reggio Emilia. Il disavanzo complessivo raggiunge quasi i 24 milioni di euro: "Una cifra preoccupante. Se è vero che la Regione ha comunicato che provvederà a ripianare il buco con un esborso da parte dei contribuenti, quindi senza un intervento strutturale serio, è altrettanto vero che la situazione finanziaria rimane delicata e rischia di compromettere ulteriormente la capacità di rispondere adeguatamente ai bisogni della popolazione, oltre ad impedire investimenti seri sul personale". Le spine nel fianco della sanità sono più di una a una partire dalle "continue e inaccettabili aggressioni verbali che, sempre più spesso, sfociano anche in violenze fisiche a danno dei lavoratori", per non parlare di "una sistemica e ormai insostenibile carenza di personale ". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bilancio Ausl, Uil suona l’allarme: "Difficoltà scaricate sui lavoratori"

