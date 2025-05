BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Il tris di Pedersen a Matera!

Oggi a Matera si è illuminato il Giro d’Italia con una straordinaria prestazione di Mads Pedersen, vincitore della quinta tappa e centro di un tris entusiasmante. Nel contesto elettrizzante della finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico, Gian Luca Giardini analizza i momenti salienti e le emozioni di una giornata memorabile per il ciclismo.

Nella bolgia dello Stadio olimpico dove si sta per disputare la finale di Coppa Italia, Gian Luca Giardini fa il punto della situazione sul Giro d’Italia che oggi ha vissuto la quinta tappa con arrivo a Matera che ha premiato ancora una volta la maglia rosa Mads Pedersen che ha conquistato il terzo successo in questa edizione, rischiando qualcosa nel finale 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - BIKE TODAY SPECIALE GIRO – Il tris di Pedersen a Matera!

