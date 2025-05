Biglietti Parma-Napoli come acquistarli | modalità di vendita e prezzi

Scopri come acquistare i biglietti per la partita Parma-Napoli, in programma il 18 maggio 2025 alle 20.45 allo stadio Ennio Tardini. La SSC Napoli annuncia che le vendite inizieranno mercoledì 14 maggio alle 14.00, disponibili presso i punti vendita del circuito VivaTicket. Continua a leggere per informazioni sui prezzi e le modalità di vendita.

La Ssc Napoli informa che i biglietti per il match Parma-Napoli, in programma domenica 18 maggio 2025 alle ore 20.45 allo stadio Ennio Tardini di Parma, saranno in vendita dalle ore 14.00 di mercoledì 14 maggio, presso i punti vendita sul circuito VivaTicket. Come da disposizioni delle. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Biglietti Parma-Napoli, come acquistarli: modalità di vendita e prezzi

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Dl Ristori lascia senza tutele gli agenti di commercio della vendita a domicilio

Il Dl Ristori dimentica agenti e rappresentanti di commercio della vendita a domicilio, una categoria di lavoratori che ormai da quasi un anno vive enormi difficolt? lavorative e oggi? ulteriormente limitata nella propria attivit? dalle ultime restrizioni anti contagio.