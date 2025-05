Bigiotteria e abbigliamento | maxi sequestro delle Fiamme Gialle

Un’imponente operazione delle Fiamme Gialle ha portato al maxi sequestro di articoli di bigiotteria e abbigliamento non conformi nel centro città. I controlli a tappeto, effettuati dal Comando provinciale della Guardia di Finanza, hanno rivelato violazioni significative, con multe che potrebbero superare i 25mila euro per gli esercizi commerciali coinvolti.

Controlli a tappeto da parte del Comando provinciale della Guardia di Finanza in alcuni esercizi commerciali finiti nel mirino per la vendita di articoli di bigiotteria, oggettistica e abbigliamento non conformi che causeranno multe, nel centro città, fino a oltre 25mila euro per un totale di circa 900 prodotti sequestrati. Un obiettivo raggiunto in maniera cospicua, grazie alla volontà della Guardia di Finanza di portare avanti l’azione a tutela dei consumatori e dell’imprenditoria legale nell’ambito del Dispositivo permanente di contrasto ai traffici illeciti per verificare che i beni posti in vendita fossero conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza dei prodotti. Come detto, il totale messo nel sacco dai finanzieri del Gruppo Pistoia e della Compagnia Montecatini Terme riguarda irregolarità in tre negozi, rinvenendo e sequestrando 884 articoli di bigiotteria, oggettistica e accessori di abbigliamento, non conformi agli standard minimi di sicurezza previsti per la loro commercializzazione nell’Ue. 🔗Leggi su Lanazione.it