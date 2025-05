Biennale del Mare | Unipi protagonista Dalla robotica al polo della logistica Eccellenze pisane missione a Livorno

La Biennale del Mare e dell'Acqua "Blu Livorno" accoglie l'Università di Pisa come protagonista, mettendo in mostra le sue eccellenze dalla robotica al polo della logistica. Con esperienze che spaziano dalle missioni in Antartide al monitoraggio marino, Unipi celebra l'innovazione e la ricerca al servizio del mare, con eventi che si svolgeranno fino a sabato.

Dalle missioni robotiche in Antartide, al monitoraggio dei mari, fino agli automi made in Pisa. Sono solo alcune delle esperienze che Unipi porta alla prima edizione della Biennale del Mare e dell'Acqua "Blu Livorno", la rassegna al via da oggi fino a sabato nel capoluogo labronico. L'Ateneo pisano è protagonista con due delle sue eccellenze: la robotica subacquea, settore di frontiera per l'esplorazione e la tutela degli ecosistemi marini, e il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno, esempio concreto di formazione universitaria radicata nel territorio e attenta alle sfide della sostenibilità. "Un'occasione di grande valore per potenziare le sinergie tra università, innovazione e territorio - così il rettore dell'Università di Pisa, Riccardo Zucchi -. L'Ateneo partecipa con entusiasmo, grazie al contributo di docenti e ricercatori, in particolare attraverso il Polo Universitario Sistemi Logistici di Livorno, che unisce una solida offerta formativa a una collaborazione crescente con il territorio, anche sui temi della Blue Economy ".

