Bibbiena | gattini appena nati gettati nel cassonetto Salvati dai vigili del fuoco

Quattro gattini appena nati, chiusi in un sacchetto di plastica e abbandonati in un cassonetto, sono stati salvati dai vigili del fuoco a Bibbiena. Questo atto di crudeltà ha scosso la comunità, ma fortunatamente gli animali sono stati recuperati in tempo e portati in salvo. La vicenda riaccende il dibattito sulla protezione degli animali.

Quattro gattini, nati da pochi giorni, chiusi in sacchetto di plastica e gettati nel cassonetto della spazzatura

