Bianzone no al sottopasso | Opera inutile e senza senso

A Bianzone, in provincia di Sondrio, cresce la opposizione al progetto del sottopasso, considerato da molti un'opera "inutile, dannosa e illegittima". Da oltre un anno, un gruppo di cittadini si mobilita con determinazione per impedire l'avvio dei lavori, sostenendo la salvaguardia del territorio e il benessere della comunità locale.

Bianzone (Sondrio) – Da più di un anno ce la stanno mettendo tutta, senza tralasciare alcun passaggio pur di centrare l’obiettivo, che è poi quello di non far neppure avviare i lavori di un sottopasso a loro dire “inutile, dannoso e illegittimo”. E così, nei giorni scorsi, 13 rappresentanti del Comitato per la tutela e la valorizzazione del territorio agricolo del piano di Bianzone si sono presentati in delegazione a Palazzo del Governo pe r incontrare il Prefetto Anna Pavone. Del resto il tema - il progetto di soppressione dei passaggi a livello sulla ferrovia a Bianzone, con la realizzazione appunto nella piana del Ranèe di un tunnel “camionabile“ e opere connesse - è importante e molto sentito, come ben testimoniato anche dal numero dei cittadini, 947, che hanno sottoscritto la petizione “Salviamo i prati del Ranée“. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bianzone, no al sottopasso: “Opera inutile e senza senso”

