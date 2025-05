Bianca Guaccero e Giovanni Pernice la vacanza d’amore ai Caraibi | Amami in ogni dove

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice vivono una romantica vacanza ai Caraibi, testimoniando la crescita del loro amore, nato durante "Ballando con le stelle". Tra le splendide isole e il dolce clima, la coppia celebra la loro relazione con momenti speciali, mentre il loro legame si rafforza sempre di più. Amore in ogni dove!

La storia d'amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice va a gonfie vele. L'amore tra la conduttrice televisiva e il ballerino di Ballando con le stelle è sbocciato nel corso dell'ultima edizione del programma televisivo e, a mesi di distanza da quell'avventura televisiva, sembra essersi fortificato ulteriormente. Malgrado i due abbiano vissuto questi primi mesi d'amore in parte separati, visto che lei è stata impegnata in dei progetti televisivi in Italia e lui in uno spettacolo teatrale inglese, i due si mostrano sui loro canali social ufficiali più innamorati che mai. Di recente, infatti, Bianca Guaccero ha svelato a tutti i suoi sostenitori di aver passato dei giorni all'insegna dell'amore e della spensieratezza ai Caraibi insieme al fidanzato, condividendo un video che raccoglieva alcuni momenti della loro vacanza nella rinomata località balneare.