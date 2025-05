Bersani | Meloni è peggio di Berlusconi lei e i suoi hanno voglia di rivincita E si lancia in metafore cult

Pier Luigi Bersani, in un appassionato intervento, ha affermato che Giorgia Meloni rappresenta una minaccia maggiore rispetto a Silvio Berlusconi. Secondo l'ex segretario del PD, la leadership di Meloni è guidata da un desiderio di rivincita, segnalando l'impossibilità di un riconoscimento delle radici storiche, come il 25 aprile, da parte della destra attuale.

“ Giorgia Meloni è peggio di Silvio Berlusconi. E sapete perché? Perché questi hanno voglia di rivincita. Non possiamo pretendere che si inchinino per il 25 aprile, non lo faranno mai, sarebbe un tradimento delle loro origini”. Lo ha detto Pier Luigi Bersani, ospite di una diretta de ilFattoQuotidiano.it per la presentazione del nuovo libro di Antonio Padellaro, intitolato Antifascisti immaginari (edito da PaperFirst). L’ex leader del centrosinistra si è poi lanciato in una serie di metafore cult, come quando parlando della distruzione del sistema sanitario dal centrodestra ha detto: “Il dentifricio una volta che lo fai uscire dal tubo non riesci più a rimetterlo dentro”. L'articolo Bersani: “Meloni è peggio di Berlusconi, lei e i suoi hanno voglia di rivincita”. E si lancia in metafore cult proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bersani: “Meloni è peggio di Berlusconi, lei e i suoi hanno voglia di rivincita”. E si lancia in metafore cult

