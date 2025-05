Bersani Giorgia Meloni è peggio di Berlusconi

Pier Luigi Bersani, ospite di ilFattoQuotidiano.it, ha espresso un'analisi critica sull'attuale premier Giorgia Meloni, affermando che la sua leadership rappresenta un pericolo maggiore rispetto a quella di Silvio Berlusconi. Secondo Bersani, la voglia di rivincita della Meloni potrebbe avere conseguenze destabilizzanti per il Paese, un tema centrale nel suo recente intervento.

« Giorgia Meloni è peggio di Silvio Berlusconi. E sapete perché? Perché questi hanno voglia di rivincita». Con queste parole, Pier Luigi Bersani, ospite di una diretta de ilFattoQuotidiano.it, ha lanciato un duro attacco contro l'attuale presidente del Consiglio durante la presentazione del libro Antifascisti immaginari di Antonio Padellaro, edito da PaperFirst. L'intervento dell'ex leader del centrosinistra si è caricato di toni critici e affermazioni nette, soprattutto in relazione al significato storico e politico del 25 aprile, data simbolo della Liberazione dal fascismo in Italia. Nel suo discorso, Bersani ha espresso scetticismo sul ruolo della destra italiana nei confronti della memoria antifascista: «Non possiamo pretendere che si inchinino per il 25 aprile, non lo faranno mai, sarebbe un tradimento delle loro origini».

