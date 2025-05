Bergamo sempre più innamorata del Donizetti | Stagione trionfale

Bergamo si innamora sempre più del Teatro Donizetti, un legame che si approfondisce stagione dopo stagione. I numeri straordinari della recente Stagione di Prosa testimoniano l’entusiasmo crescente dei bergamaschi e non solo, confermando il prestigio di questo palcoscenico cittadino. La passione per la cultura e l'arte si riflette nel cuore di Bergamo.

Bergamo è sempre più innamorata del Teatro Donizetti. L’amore dei bergamaschi (e non solo) per il prestigioso palcoscenico cittadino non è una novità, ma anno dopo anno questo legame sta continuando a rafforzarsi. Ne danno conferma gli importanti numeri raggiunti dalla Stagione di Prosa che sta volgendo al termine dopo aver fatto registrare tanti successi. In questo giorni è in scena “Titizé – A Venetian Dream” di Daniele Finzi Pasca, l’ultimo spettacolo in cartellone per la Stagione 20242025, a cui si potrà assistere fino a domenica 18 maggio. Cala il sipario su un palinsesto che, ancora una volta, è riuscito a conquistare il pubblico locale ma anche a intercettare spettatori provenienti da altre città. Il presidente di Fondazione Teatro Donizetti, Giorgio Berta, evidenzia: “Si sta per concludere una stagione che possiamo definire trionfale, portata avanti senza rinnegare mai i nostri obiettivi, individuati assieme alla direttrice artistica Maria Grazia Panigada, che è un faro per ognuno di noi. 🔗Leggi su Bergamonews.it