Bergamo il Comune per il cessate il fuoco in Palestina | La tragedia va fermata

Il consiglio comunale di Bergamo lancia un appello per il cessate il fuoco a Gaza e per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Questa iniziativa sottolinea l’urgenza di fermare la tragedia in corso e promuove un impegno attivo verso la pace e la stabilità in Medio Oriente, in un momento critico per la regione.

Bergamo. Dal consiglio comunale di Bergamo arriva un segnale per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e il riconoscimento dello Stato di Palestina come Stato sovrano e indipendente, nell’ottica di un impegno per la pace in Medio Oriente. A dare il là a questa presa di posizione è stato un ordine del giorno discusso e approvato nella seduta di lunedì 12 maggio. Il consigliere Aldo Lazzari (Lista Futura), che lo ha presentato, spiega: “L’idea di proporre questo odg è nata mesi fa. Il nostro gruppo consiliare ha cominciato a parlarne alla maggioranza lo scorso autunno: il testo è il frutto di un lavoro di confronto e mediazione lungo, articolato e accurato. Lo abbiamo presentato l’altro ieri (lunedì 12 maggio, ndr) perché siamo giunti a un momento critico: per la popolazione la situazione è tragica e la sua drammaticità è sotto gli occhi di tutti. 🔗Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Bergamo, il Comune per il cessate il fuoco in Palestina: “La tragedia va fermata”

