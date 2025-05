Benevento per il diesse avanza la candidatura di un big dalla serie B

Tempo di lettura: 2 minuti Con Carli che sembra destinato ad un ruolo diverso perdendo la possibilità di agire sul mercato, per il futuro organigramma del Benevento avanza l'ipotesi di affidarsi ad un nuovo direttore sportivo. Come emerso ieri durante Free Sport condotto dal giornalista Antonio Martone, nelle ultime ore sta prendendo prepotente piede la possibilità di un approdo nel Sannio di Matteo Lovisa, attuale diesse della Juve Stabia, squadra costruita con un budget limitato ma condotta prima in serie B e poi ai playoff della serie Cadetta. Nonostante la giovanissima età avendo solo 28 anni, nel suo curriculum figura anche un'altra promozione dalla C alla B con il Pordenone il che la dice lunga sulle capacità del classe 1996. Un primo contatto tra le parti è già avvenuto ed è inutile dire che il suo eventuale approdo nel Sannio costituirebbe una base di partenza molto importante per ricreare entusiasmo nella piazza e costruire una squadra con tutte le pedine al posto giusto, esattamente quello che è mancato in questa stagione.

