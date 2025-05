Benevento e i fiori | un’esposizione suggestiva per lo sviluppo del territorio

Dal 16 al 18 maggio, la Villa Comunale di Benevento si trasformerà in un vibrante giardino per l'ottava edizione di "Benevento in fiore". Con oltre 70 espositori, l'evento celebra la biodiversità, promuovendo lo sviluppo del territorio e offrendo un'esperienza suggestiva per gli amanti della natura e della bellezza floreale.

Tempo di lettura: 2 minuti Saranno più di 70 gli espositori che dal 16 al 18 maggio prossimi saranno presenti nel bellissimo polmone verde della Villa Comunale per la Edizione 2025, l'ottava, di 'Benevento in fiore per celebrare la biodiversità'. La mostra mercato è promossa e organizzata dall'Associazione Sannitamania, che offre un proscenio straordinario per l'arte del giardinaggio, la sostenibilità e la cultura botanica. Lo stesso semplice ammiratore della bellezza del giardino e l'appassionato potrà trovare quello che più ama e più cerca tra i banchi dei tanti espositori che vengono dal Molise dalla Puglia, dalla Sicilia, dall'Abruzzo e dal Lazio. Questa mattina in villa Comunale si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione al pubblico dell'evento con gli ideatori della manifestazione Antonio De Cristoforo e Adriana Francesca con l'assessore comunale alla Attività Produttive Luigi Ambrosone, il delegato della Coldiretti Rino Corbo.

