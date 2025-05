Benevento dal 19 maggio Protocollo Urp e Centralino saranno trasferiti in viale Principe di Napoli

A partire da lunedì 19 maggio gli uffici Protocollo Generale, Urp e Centralino saranno trasferiti presso l'immobile ex Scuola Moscati ubicato al viale Principe di Napoli n. 91. I suddetti uffici saranno regolarmente aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:00. Entro la fine del mese si procederà altresì al trasferimento dell'intero Settore Servizi al Cittadino e Risorse Umane, che com'è noto comprende anche i seguenti uffici: Servizi Sociali, Risorse Umane, Ambito B1 – Ufficio di Piano e Staff della Direzione.

