benedetta si concentraed è scacco matto

Di pomeriggi al tavolo non se ne perde uno. La sua testa e il suo cuore sono lì e le sue piccole mani da bambina anche, a muovere tutti i pezzi possibili rincorrendo quella quadra magica che decreta la fine di una partita: scacco matto. Che passione e abilità siano fortissimi in Benedetta Ruggiero, pistoiese di 9 anni, lo raccontano la continuità nel gioco che l’accompagna da un anno e mezzo e pure i risultati. Qualche giorno fa è infatti rientrata da San Miniato dove si è svolta la finale del Campionato Regionale Giovanile con il titolo in tasca, prima nella categoria femminile under 10. E con la certezza di essere una di quelle che si contenderanno il massimo titolo nazionale a Terrasini, in Sicilia, in luglio. Finali di pedoni e colpi tattici sono i momenti del gioco che preferisce, assicura lei, che al gioco si è avvicinata per puro caso. 🔗Leggi su Lanazione.it