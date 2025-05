Bella Hadid con il nuovo biondo miele e le labbra nude-rosato Ecco i primi trend dal red carpet della serata inaugurale di Cannes 2025

Bella Hadid sfila con un'incredibile capigliatura biondo miele e labbra nei toni del nuderosato, segnando i primi trend del red carpet inaugurale del Festival di Cannes 2025. La 78° edizione, in programma dal 13 al 24 maggio, celebra il cinema e la bellezza con star straordinarie come Juliette Binoche, pronta a guidare la giuria in questa kermesse affascinante.

I l tappeto è stato srotolato e le star sono arrivate sulla Croisette. La 78° edizione del Festival di Cannes è al via e andrà in scena dal 13 al 24 maggio. Una kermesse cinematografica che, come ogni anno, omaggia anche la bellezza. Cannes 2025, Juliette Binoche guida il primo red carpet della giuria X Leggi anche › Addio look scandalo: Cannes 2025 vieta il nudo sul red carpet, al via il festival della decenza E non solo perché sul tappeto rosso si alternano alcune delle donne più affascinanti dello show-biz ma anche perché allo spettacolo come sempre contribuisce L’Oréal Paris, da ventotto anni partner del Festival e pronto a celebrare il talento femminile. Accanto anche Dior Beauty con la sua Suite Dior all’Hôtel Le Majestic, da sempre tra gli indirizzi più glamour del Festival. Leggi anche › Charlotte Gainsbourg a Cannes: «Adesso vi faccio ridere» Attese come sempre molte star, tra cui Juliette Binoche, Presidente di Giuria, Jennifer Laurence per la prima volta sulla Croisette e Scarlett Johansson. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Bella Hadid con il nuovo biondo miele e le labbra nude-rosato. Ecco i primi trend dal red carpet della serata inaugurale di Cannes 2025

