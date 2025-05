belen e cecilia rodriguez in lite motivi molto gravi potrebbero non parlarsi più

La relazione tra Belen e Cecilia Rodriguez, un tempo solidissima, è ora messa a dura prova da una lite che potrebbe avere conseguenze inaspettate. Con Cecilia in dolce attesa, il momento dovrebbe essere di festa, ma le tensioni tra le sorelle potrebbero far sì che non si parlino più, lasciando tutti sorpresi.

La lite tra Belen e Cecilia Rodriguez continua a stupire tutti. Le due sono sempre state molto unite e affiatate ma oggi sono più distanti che mai. Proprio nel momento più bello per Cechu, finalmente in dolce attesa dopo anni di tentativi e fallimenti. Un momento magico che l'imprenditrice e influencer non può condividere con la sorella maggiore, per la quale tempo fa non ha esitato a lasciare l'Argentina e traslocare in Italia. Perché Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato. Ad oggi restano avvolti nel mistero i motivi dello scontro tra Belen e Cecilia Rodriguez. Nessun commento dalle dirette interessate che però non si mostrano più insieme ormai da tempo. Inizialmente si era parlato di alcune tensioni tra l'ex moglie di Stefano De Martino e il cognato Ignazio Moser, poi delle poche attenzioni che Belù avrebbe riservato alla sorella minore nelle prime settimane di gravidanza.