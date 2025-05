Beffa a Bologna per i tifosi | spariti i pullman per la finale di Coppa Italia a Roma

Un'imprevista beffa ha colpito i tifosi bolognesi in partenza per Roma, dove avrebbero dovuto assistere alla finale di Coppa Italia contro il Milan. Questa mattina, infatti, diversi pullman che avrebbero dovuto trasportarli sono misteriosamente spariti, lasciando centinaia di sostenitori senza mezzi per raggiungere la Capitale e vivere l'emozione della partita.

Beffa stamattina a Bologna per centinaia di tifosi felsiinei in partenza per Roma per assistere alla finale di Coppa Italia contro il Milan: alcuni pullman non si sono presentati all'appuntamento per imbarcare i supporter rossoblu che si erano organizzati così per arrivare nella Capitale (altri. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Beffa a Bologna per i tifosi: spariti i pullman per la finale di Coppa Italia a Roma

Se ne parla anche su altri siti

Finale Coppa Italia, spariti alcuni pullman per Roma: tifosi del Bologna a caccia di un passaggio

Riporta msn.com: La notizia è rimbalzata sulle radio locali: corsa da rimediare quindi. E’ successo per un gruppo che si era radunato a Borgo Panigale. Stessa scena a San Lazzaro ...

Milan-Bologna, 500 tifosi rossoblù increduli: prenotano 10 pullman per Roma ma gli autisti non si fanno vedere

Scrive notizie.it: Questa sera ci sarà la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna: beffa per 500 tifosi rossoblù, spariti i pullman prenotati ...

Brutta sorpresa , spariti i pullman dei tifosi del Bologna in partenza per la finale di Coppa Italia

Secondo informazione.it: Mercoledi sera con il gran finale della Coppa Italia in esclusiva su Canale 5, manifestazione che anche quest’anno ha offerto ascolti notevoli nell’ultima fase a Mediaset che ne detiene i diritti.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Donna morta trovati a pezzi in un cassonetto a Bologna

Il corpo, tagliato a pezzi, di una Donna di 31 anni è stato ritrovato in un bidone della spazzatura alla periferia di Bologna.