Bedizzole aveva falciato un 29enne che camminava sul ciglio della strada | 61enne patteggia 3 anni e 8 mesi per omicidio stradale

Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Gaston Nicolas Urgoiti, 29enne investito da un furgone a Bedizzole. Il conducente, Gianbattista Guatta, 61 anni, ha patteggiato una pena di tre anni e otto mesi per omicidio stradale. L'incidente, avvenuto la sera del 15 novembre, ha scosso profondamente la comunità locale.

Brescia, 14 maggio 2025 – Ha patteggiato tre anni e otto mesi Gianbattista Guatta, il 61enne di Bedizzole che la sera del 15 novrembre scorso mentre rincasava con il suo furgone ha travolto e ucciso Gaston Nicolas Urgoiti, 29 anni, che camminava sul ciglio della strada. L'uomo dopo l'incidente non si era fermato a prestare soccorso ma si era diretto a casa, dove l'avevano raggiunto i carabinieri che l'avevano poi arrestato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcoltest, l'uomo era stato scoperto positivo: quattro ore dopo l'incidente stando all'accusa presentava un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito. Gaston Nicolas Pascal Uroiti deceduto incidente Bedizzole, Brescia17 novembre 2024, Fotolive da FB “Non mi sono accorto di nulla” . Urgoiti, da 12 anni in Italia, quella sera si spostava a piedi sul lato destro della Provinciale 4, tra Molinetto di Mazzano e Bedizzole. 🔗Leggi su Ilgiorno.it