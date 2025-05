Beautiful streaming replica puntata 14 maggio 2025 | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 14 maggio 2025, torna l'attesissima soap opera Beautiful. In questa puntata, Donna affronta il dolore per la perdita del suo grande amore, mentre R.J. trova conforto in Luna, che lo supporta con affetto. Non perdere l'opportunità di rivedere questi momenti toccanti nel Video Mediaset!

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 14 maggio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Donna esprime tutta la sua angoscia per l'imminente fine del grande amore della sua vita. R.J. invece si sfoga con Luna, che gli sta accanto con grande tenerezza. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful.

