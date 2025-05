Beautiful | Ridge sfida il destino per salvare il fragile Eric Forrester

Beautiful Ridge affronta il destino per salvare il fragile Eric Forrester. Ambientato nel cuore pulsante di Los Angeles, questo episodio di CBS offre una carica emotiva che scuote le fondamenta dell’anima. La lotta per la sopravvivenza di Eric, simbolo della famiglia, si fa sempre più intensa, rivelando un dramma che tocca ciascun personaggio.

Nel cuore pulsante di Los Angeles, la soap di CBS regala agli spettatori una puntata carica di intensità emotiva, capace di scuotere le fondamenta dell'anima. In questo episodio, il destino di Eric Forrester, simbolo indiscusso della famiglia, si fa sempre più incerto, evidenziando un dramma che mette a dura prova ogni legame e ogni certezza.

