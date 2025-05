Beach volley tris di coppie azzurre in main draw nel Challenge di Xiamen! Fari puntati su Dal Corso Cottafava

Tre coppie azzurre sono pronte a sfidarsi nel main draw del Challenge Maschile di beach volley a Xiamen, Cina. I fari sono puntati su Cottafava e Dal Corso, accompagnati da Alfieri e Ranghieri, tutti in cerca di punti preziosi e di affiatamento nei loro rispettivi binomi. Il torneo sulla sabbia cinese promette emozioni e adrenalina.

Tris di coppie azzurre al via nel Challenge Maschile di Xiamen in Cina. Hanno bisogno di acquisire punti e di trovare la giusta affinità di coppia i tre binomi italiani in tabellone principale nel torneo in programma sulla sabbia cinese: CottafavaDal Corso, AlfieriRanghieri e, al debutto stagionale dopo il problema fisico che ha afflitto Enrico Rossi, RossiViscovich. CottafavaDal Corso sono inseriti nel girone B e affronteranno domattina alle 7.30 ora italiana la coppia australiana BurnettRyan, alla prima partita assieme. Nell'altra semifinale di fronte ci saranno l'altra coppia australiana composta da Nicolaidis e Carracher e gli svizzeri BreerFlückiger. Coppia appena formata, quella austriaca con Horl e Pristauz come avversaria in semifinale del girone per AlfieriRanghieri che bene hanno fatto nelle prime uscite della stagione.