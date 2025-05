Bce avviata revisione procedure valutazione rischi banche Srep

La Banca Centrale Europea ha avviato una revisione delle procedure di valutazione dei rischi sulle banche, noto come Srep. L'iniziativa, annunciata a Roma il 14 maggio, mira a rendere il processo più efficiente ed efficace, rispondendo alle esigenze attuali del settore bancario e rafforzando la vigilanza in un contesto economico in evoluzione.

Roma, 14 mag. (askanews) – La vigilanza bancaria della Bce avviato una revisione della sua procedura annuale di valutazione dei rischi sulle banche (Srep o Supervisory Review and Evaluation Process), con l’obiettivo di renderla più efficiente e efficace. L’iniziativa sembra inserisrsi viene nell’ambito dei propositi delle istituzioni della Unione europea di alleggerire la sempre più crescente burocrazia comunitaria. Con un comunicato, la Bce afferma di voler ridurre “le complessità ritenute non necessarie” dei quadri regolamentari. “In futuro – si legge – le decisioni derivanti dal (ciclo) Srep saranno più chiare, più strategiche, con l’obiettivo di focalizzarsi sui rischi chiave e facilitare il dialogo tra banche e autorità di vigilanza”. In questo ambito già questa estate, con il prossimo ciclo Srep le banche riceveranno una bozza di decisioni in un nuovo formato e con nuovi contenuti. 🔗Leggi su Ildenaro.it

