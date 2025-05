Bayesian dopo la morte del sub riparte l' operazione per far riemergere il relitto del super yacht

Dopo la tragica morte di un sub, l'operazione per recuperare il super yacht Bayesian dai fondali marini di Porticello riparte domani. La società Tmc Marine ha annunciato la ripresa dei lavori, sottolineando l'importanza di procedere con cautela e rispetto per l'accaduto. Le sfide rimangono elevate, ma la determinazione a portare a termine la missione è forte.

I lavori per il recupero del super yacht Bayesian dai fondali marini al largo della costa di Porticello, dopo essersi fermati per la morte di un sub durante le operazioni necessarie a far riemergere il relitto, riprenderanno domani. Lo comunica la società Tmc Marine. "La tragedia della scorsa. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Bayesian, dopo la morte del sub riparte l'operazione per far riemergere il relitto del super yacht

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sospeso il recupero della Bayesian dopo la morte del sub, l’ipotesi di un'esplosione con la fiamma ossidrica

Si legge su virgilio.it: A seguito della morte di uno dei sommozzatori, sono state sospese temporaneamente le operazioni di recupero del relitto della Bayesian ...

Bayesian, recupero sospeso per morte sub. Forse esplosione durante uso fiamma ossidrica

Lo riporta tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Bayesian, recupero sospeso per morte sub. Forse esplosione durante uso fiamma ossidrica ...

Le attività di recupero del Bayesian sospese dopo la morte del sub

Scrive msn.com: La grande gru a largo di Porticello è ferma dopo che il sub olandese è morto a 50 metri di profondità mentre lavorava sul relitto del veliero Bayesian affondato il 19 agosto dello scorso anno. Sequest ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Guenda Goria dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip : io il mio GFvip l'ho gi? vinto, questo reality mi ha salvata

?Partecipare al Grande Fratello Vip mi ha salvata: prima mi sentivo fragile, adesso sono forte e pronta a vivere?, confida Guenda Gori a in un'intervista esclusiva a? Chi, in edicola da mercoled? 4 novembre.