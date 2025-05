Bayern Monaco la beffa è atroce | 100 milioni e va in Premier

Il Bayern Monaco subisce una beffa atroce: il suo top player, valutato 100 milioni, viene strappato via dal Manchester City. Questa mossa segna un duro colpo per il club bavarese, che sperava di consolidare la sua forza in Bundesliga. L’addio del giocatore rappresenta un significativo cambiamento nel mercato calcistico, accentuato dall'inarrestabile attrattiva della Premier League.

