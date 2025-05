Bavaglio Ue a Il Tempo | il caso nel servizio del Tg1 | GUARDA

L'Unione Europea ha preso misure contro Il Tempo e il suo direttore Tommaso Cerno, creando un acceso dibattito sulla libertà di stampa. Questo controverso caso è stato analizzato in un servizio del Tg1, che ha messo in luce le implicazioni politiche e giornalistiche di tale intervento, con Cerno pronto a testimoniare davanti al gruppo di monitoraggio della commissione Libe.

Il caso dell'Unione europea, che ha messo il bavaglio a Il Tempo e al suo direttore Tommaso Cerno, è finito anche al centro di un servizio del Tg1. Cerno, candidato a parlare dal gruppo di Fratelli d'Italia alla seduta del gruppo di monitoraggio interno alla commissione Libe (libertà civili, giustizia e affari interni) sul tema dello stato di diritto e libertà di stampa in Italia, è stato censurato. "Tra i giornalisti auditi a porte chiuse, Sigfrido Ranucci di Report e Francesco Cancellato, direttore di Fanpage. L'eurodeputato del Pd Zan parla di recessione democratica in Italia e critica le assenze dei ministri Nordio e Piantedosi. Fratelli d'Italia invece attacca l'esclusione dall'audizione del direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, e di altre personalità. Procaccini parla di evidente sbilanciamento a sinistra tra i relatori", si riassume nel servizio del primo telegiornale del servizio televisivo pubblico. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bavaglio Ue a Il Tempo: il caso nel servizio del Tg1 | GUARDA

