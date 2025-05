Battipaglia 72enne minaccia i passanti con le forbici | fermato

Attimi di tensione questa mattina a Battipaglia, dove un 72enne ha minacciato i passanti brandendo forbici. L'episodio si è verificato intorno alle 12 in via Giacumbi, attirando l'attenzione della Polizia Locale, che è intervenuta tempestivamente per fermare l'uomo, visibilmente alterato. La situazione ha destato preoccupazione tra i cittadini.

Attimi di tensione questa mattina a Battipaglia, dove un uomo di 72 anni è stato fermato dalla Polizia Locale mentre minacciava i passanti brandendo un paio di forbici. L’episodio è avvenuto intorno alle 12 in via Giacumbi. L’uomo, battipagliese e in evidente stato di alterazione, è stato. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Battipaglia, 72enne minaccia i passanti con le forbici: fermato

Ne parlano su altre fonti

Battipaglia, uomo minaccia i passanti con le forbici: disarmato e denunciato

Riporta msn.com: Un uomo ha minacciato i passanti per strada con un paio di forbici. L'episodio è accaduto nella tarda mattinata a Battipaglia. I passanti, ...

Battipaglia, anta di metallo cade su un'auto: paura tra i passanti

Secondo msn.com: Sfiorata la tragedia a Battipaglia. L'anta di un armadio di metallo è caduta su un'auto danneggiandola mentre per strada, in via Turati, in pieno centro, c'erano i passanti che fortunatamente non ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Battipaglia, Rogo in casa anziani : muore badante

Una donna di 57 anni è morta a Battipaglia, in provincia di Salerno, in un incendio scoppiato in una casa a causa di un fornello a gas malfunzionante.