Bastano cinque minuti di spot di junk food per spingere i bambini a mangiare di più | l’allarme in uno studio

Una ricerca recente presentata al Congresso Europeo sull’Obesità lancia un allarme preoccupante: bastano solo cinque minuti di pubblicità di junk food per indurre i bambini a consumare oltre 130 calorie in più al giorno. Gli esperti evidenziano così l'urgenza di interventi per limitare l'esposizione a queste pubblicità dannose.

Secondo una recente ricerca inglese presentato al Congresso Europeo sull’Obesità, è sufficiente l'esposizione a pochi minuti di pubblicità riguardanti dolci e cibo spazzatura per bambini e adolescenti a mangiare oltre 130 calorie in più ogni giorno. Per gli esperti è la prova della necessità di attuare divieti più stringenti per gli spot e i messaggi promozionali rivolti alla popolazione più giovane. 🔗Leggi su Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Bastano cinque minuti di spot di junk food per spingere i bambini a mangiare di più: l’allarme in uno studio

Scrive fanpage.it: Secondo una recente ricerca inglese presentato al Congresso Europeo sull’Obesità, è sufficiente l'esposizione a pochi minuti di pubblicità riguardanti ...

Bambini e junk food: 5 minuti di pubblicità bastano per aumentare il rischio di obesità

Come scrive msn.com: L’Università di Liverpool ha scoperto anche suna breve esposizione agli spot di cibi spazzatura (in tv o sui social) spingono bimbi e adolescenti a consumare più calorie nocive. “Scelte che influenzan ...

Obesità infantile, i bambini che guardano spot sul cibo spazzatura consumano 130 calorie in più al giorno: «Bastano 5 minuti»

Segnala msn.com: Pubblicità di cibo spazzatura o junk food? Per i bambini essere esposti per solo 5 minuti a questi spot, indipendentemente dal tipo, li porterà ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Somalia: 32.000 bambini e le loro famiglie in fuga a causa del ciclone Gati

Oltre 40mila persone sono rimaste senza casa. I pi? esposti sono i bambini e le famiglie di pastori, gi? gravemente colpite da siccit?, inondazioni e sciami di locuste.