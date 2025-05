Basket prova d' orgoglio dei Blacks | sconfitta onorevole a Roseto dopo una grande gara

Nella sfida di Roseto, i Raggisolaris hanno dimostrato uno spirito combattivo e un grande orgoglio, nonostante la sconfitta in una gara intensa. Questo match ha evidenziato che il loro ultimo passo falso era solo un incidente di percorso. Con coraggio e determinazione, i faentini sono pronti a rialzarsi e affrontare le prossime sfide nel migliore dei modi.

Riscatto Blacks. I faentini giocano una gara di grande orgoglio e carattere, mostrando che la prestazione di domenica scorsa è stato soltanto un incidente di percorso. Vince ancora Roseto, che si porta 2-0 nella serie, ma i Raggisolaris escono dal campo a testa alta e pronti a farsi valere anche. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Basket, prova d'orgoglio dei Blacks: sconfitta onorevole a Roseto dopo una grande gara

Riscatto Blacks. I faentini giocano una gara di grande orgoglio e carattere, mostrando che la prestazione di domenica scorsa è stato soltanto un incidente di percorso. Vince ancora Roseto, che si port ...

Sbancare la tana degli Stings per cancellare il brutto ko di Iseo e riprendere la marcia in classifica. L'Adamant viaggia per il terzo weekend di fila lontano da casa, nella prima uscita del ...

La prova d'orgoglio c'è stata: la Sampdoria ha affrontato con determinazione la Cremonese, andata sempre in goal nelle ultime dieci partite, bloccandola sul risultato di 0-0. Soprattutto nel ...

