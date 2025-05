Basket playout serie A2 | La Libertas ha 21 vite Di Carlo esalta i suoi | Quando vedi piangere Banks Filloy e Fantoni capisci cosa è successo

Nel drammatico contesto dei playout di Serie A2, la Libertas ha vissuto un momento cruciale. "Entrare negli spogliatoi e trovare Filloy, Banks e Fantoni in lacrime è il segno di quanto sia pesante la sconfitta", afferma coach Gennaro Di Carlo. Queste emozioni intense raccontano una storia di lotta e passione, sottolineando il valore umano dello sport.

"Entrare negli spogliatoi e trovare gente del calibro di Filloy, Banks e Fantoni che piangono ti dà il metro di quello che è successo oggi a Livorno". Ecco, forse è questa - e la riporta coach Gennaro Di Carlo al termine di gara 2 con Vigevano - l'immagine migliore per descrivere qualcosa che.

A2 Playout - Calendario gare 13 maggio dei quarti di finale, vince Livorno

Si legge su pianetabasket.com: E' tempo anche di playout per la serie A2, a cui accedono le squadre classificate dal 16° al 19° posto della stagione regolare. Si ha un turno unico, con i ...

A2 Playout - A Cremona altra sconfitta per HDL Nardò Basket, serie 0-2

Segnala pianetabasket.com: Copia e incolla di gara 1, HDL Nardò Basket si inchina di nuovo alla JuVi Ferraroni Cremona. Un primo quarto regalato agli avversari, poi una affannosa e proibitiva rincorsa che non ...

Basket Serie A2, Nardò cade anche in gara 2 dei playout

Lo riporta leccenews24.it: Altra sconfitta per HDL Nardò Basket, la serie adesso è 0-2 per Cremona. Non è bastata la prova da 30 punti di Stewart ...

