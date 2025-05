Basket playoff serie B | Pielle Livorno-San Vendemiano si giocherà al PalaTenda di Piombino

La Toscana Legno Pielle Livorno è pronta a dare il massimo nei playoff di Serie B, con Gara 3 e l'eventuale Gara 4 contro San Vendemiano che si svolgeranno al PalaTenda di Piombino. Gli appuntamenti cruciali sono fissati per il 16 maggio alle 21 e il 18 maggio alle 18.30. L'energia della squadra e del pubblico si promettono indimenticabili!

La Toscana Legno Pielle Livorno ha finalmente trovato un palazzetto dove disputare le prossime due partite dei playoff di serie B nazionale. Gara 3 e l'eventuale gara 4 contro San Vendemiano, in programma rispettivamente il 16 maggio alle 21 e il 18 maggio alle 18.30, si disputeranno al PalaTenda.

