Basket femminile | Italia le convocate per il raduno pre-Europei Capobianco ne sceglierà 12

Coach Andrea Capobianco ha ufficializzato le convocate per il raduno pre-europei di basket femminile, in preparazione all’imminente appuntamento continentale del 18 giugno. Le atlete si daranno appuntamento a Roma, da cui partirà il viaggio verso le competizioni che si svolgeranno a Bologna, Amburgo, Brno e al Pireo, dove si disputerà la fase finale.

Sono state diramate le convocazioni di coach Andrea Capobianco per il raduno di Roma che porterà verso gli Europei al via il 18 giugno con un girone al PalaDozza di Bologna e gli altri ad Amburgo, Brno e al Pireo, dove si giocherà anche la fase finale. Questi i nomi tra i quali saranno scelte le 12 che giocheranno la rassegna continentale: 0 Jasmine Keys 1 Sarah Litrico 2 Matilde Villa 6 Francesca Pasa 7 Carlotta Zanardi 8 Costanza Verona 9 Cecilia Zandalasini 10 Caterina Gilli 11 Francesca Pan 12 Valeria Trucco 13 Lorela Cubaj 14 Sara Madera 19 Martina Fassina 22 Olbis Andrè Futo 23 Laura Spreafico 54 Sara Toffolo 56 Eleonora Villa 77 Martina Kacerik 99 Stefania Trimboli Riserve a casa 3 Gina Conti 5 Anastasia Conte 16 Adele Cancelli 18 Mariella Santucci 20 Cristina Osazuwa 21 Giuditta Nicolodi 27 Lavinia Lucantoni Si parte subito dai "convenevoli": poiché Cecilia Zandalasini è impegnata con le Golden State Valkyries in WNBA, per lei approdo al raduno Roma rinviato all'8 giugno.

