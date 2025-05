baskérs forlimpopoli cercano la finale playoff contro porto sant elpidio

Questa sera alle 21, i Baskérs Forlimpopoli scendono in campo contro Porto Sant’Elpidio, pronti a dare il massimo per conquistare un posto in finale playoff. La squadra, guidata da coach 'Paxson' Tumidei, punta a chiudere i conti e sfidare la vincente dell'altra semifinale, dove Santarcangelo conduce 1-0. L'adrenalina è alle stelle!

Stasera alle 21 i Baskérs Forlimpopoli cercano il colpo del ko sul campo di Porto Sant'Elpidio per provare a conquistare la finale e attendere la vincente dell'altra sfida tra Santarcangelo e Fossombrone che vede i romagnoli avanti 1-0 (75-65 in gara1). Per i ragazzi di coach 'Paxson' Tumidei (foto), non sarà certo una gara facile, su un campo dove appena appena un mese fa era arrivata una soffertissima vittoria per 65-69, conquistata solo nel finale grazie ai liberi di Brighi e Sampieri. Ora, però, la posta in gioco è ancora più alta per i marchigiani, che sono costretti a vincere per non veder finire la propria stagione: per questo daranno tutto, puntando forte sulla vena del proprio bomber Rupil e su un Fabi fin qui sempre in doppia cifra nei tre precedenti stagionali. Per Forlimpopoli, sarà fondamentale puntare forte sulla difesa, punto di forza di questa stagione, per provare a completare un blitz che varrebbe il trentesimo successo consecutivo stagionale.