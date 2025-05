Base in prima linea | gli Usa preparano alla guerra missilistica cinese

Le recenti esercitazioni militari degli Stati Uniti a Okinawa segnalano una crescente preoccupazione riguardo alla minaccia di un attacco missilistico a lungo raggio da parte della Cina. La base in prima linea degli USA si prepara a fronteggiare potenziali conflitti nella regione, evidenziando la tensione crescente tra le due potenze globali nella corsa agli armamenti.

A Okinawa gli Usa hanno effettuato molteplici esercitazioni militari in preparazione di un possibile attacco missilistico a lungo raggio della Cina 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Base in prima linea...": gli Usa preparano alla guerra missilistica cinese

Se ne parla anche su altri siti

"Base in prima linea...": gli Usa preparano alla guerra missilistica cinese

Da ilgiornale.it: A Okinawa gli Usa hanno effettuato molteplici esercitazioni militari in preparazione di un possibile attacco missilistico a lungo raggio della Cina ...

Diabetologi USA. Per diabete tipo 2, metformina terapia di prima linea

quotidianosanita.it scrive: L’American Diabetes Association (ADA) pubblica le nuove linee guida e conferma la metformina quale prima linea per il trattamento ... la scelta delle terapie in base al costo, agli effetti ...

Ucraina divisa in tre con zona demilitarizzata e regioni russe: ecco il piano di base degli Usa | Ma è davvero fattibile?

Segnala msn.com: L'apertura degli Usa alla ... è la prima volta dall'invasione su larga scala dell'Ucraina che un alto funzionario statunitense propone il corso naturale del fiume Dnepr come linea di demarcazione ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Speciale Matrimonio a prima vista: Intervista a Nicole, Gianluca, Andrea e Sitara

Un vero colpo di fulmine a Matrimonio a prima vista 2020 e non? accaduto sotto le luci dei riflettori ma a trasmissione terminata.